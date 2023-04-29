Пригожин назвал тайное значение боев под Бахмутом

Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер», заявил глава группировки в видеоинтервью военкору Семёну Пегову.

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«Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», - добавил Пригожин.

Бизнесмен также заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнется в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».

Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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