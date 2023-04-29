Пригожин назвал тайное значение боев под Бахмутом
Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер», заявил глава группировки в видеоинтервью военкору Семёну Пегову.
«Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», - добавил Пригожин.
Бизнесмен также заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнется в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».
Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Пригожин назвал тайное значение боев под Бахмутом
- Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
- Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе
- Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео
- Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
- Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток
- В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении
- СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки
- Развозжаев: только один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
- СМИ: ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru