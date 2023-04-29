Пригожин назвал тайное значение боев под Бахмутом

«Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», - добавил Пригожин.



Бизнесмен также заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнется в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».

Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

