Мелания Трамп отметила, что хотела бы получить в качестве подарка на Рождество мир во всем мире.

«Но прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России», - указала первая леди.

Она выразила надежду на возможное «еще одно прекращение огня» перед праздником.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не согласится на простое прекращение огня на Украине, пишет «Радиоточка НСН».

