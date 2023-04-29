Зеленский анонсировал контрнаступление Украины на Крым

По мнению политика, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».

При этом Зеленский указал, что успех украинской армии зависит от поставок оружия со стороны Запада. Вместе с тем украинский президент высказал мнение, что конфликт в стране может затянуться на десятилетия.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков усомнился в возможности захвата полуострова Киевом.

«Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что ВСУ не смогут прорваться до границ с полуостровом, а Россия никогда не отдаст свои территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

