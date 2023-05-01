Рогов: В Павлограде уничтожены инфраструктура и склады ВСУ

В Павлограде российские военные ударили по железнодорожной инфраструктуре и складам украинских военных, которые использовались для подготовки контрнаступления, сообщил в Telegram глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением

В городе объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что произошла детонация на складах с боеприпасами. Также были уничтожены железнодорожные составы, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры