Рогов: В Павлограде уничтожены инфраструктура и склады ВСУ
1 мая 202301:01
В Павлограде российские военные ударили по железнодорожной инфраструктуре и складам украинских военных, которые использовались для подготовки контрнаступления, сообщил в Telegram глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В городе объявили воздушную тревогу.
Ранее стало известно, что произошла детонация на складах с боеприпасами. Также были уничтожены железнодорожные составы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru