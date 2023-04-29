Экс-разведчик Риттер: Американцы уйдут с Украины, выключив телевизор

Как отметил экс-разведчик, США не сталкиваются с ужасными последствиями, убегая от противостояния, как это происходило в Афганистане и Вьетнаме.

«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую ... А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем ... оказываются по себе», — заявил офицер.

Риттер считает, что присутствие Вашингтона в Афганистане закончилось позором и унижением, но Штатам достаточно было «просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры». Экс-разведчик указал, что с Украиной произойдет то же самое: США уйдут, а украинцы «останутся у разбитого корыта».

Ранее Риттер заявил, что ВСУ в ходе конфликта с Россией потеряли 80% от изначальной численности армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

