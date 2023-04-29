Экс-разведчик Риттер: Американцы уйдут с Украины, выключив телевизор
Американцы уйдут с Украины, просто «выключив телевизор», считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил экс-разведчик, США не сталкиваются с ужасными последствиями, убегая от противостояния, как это происходило в Афганистане и Вьетнаме.
«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую ... А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем ... оказываются по себе», — заявил офицер.
Риттер считает, что присутствие Вашингтона в Афганистане закончилось позором и унижением, но Штатам достаточно было «просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры». Экс-разведчик указал, что с Украиной произойдет то же самое: США уйдут, а украинцы «останутся у разбитого корыта».
Ранее Риттер заявил, что ВСУ в ходе конфликта с Россией потеряли 80% от изначальной численности армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru