Нет электричества, разрушены ТЭС: Последствия массированных обстрелов Украины
После российских ударов во многих городах Украины власти вынуждены были ввести почасовое отключение электроэнергии, в стране серьезно повреждены электроподстанции и ТЭС.
На Украине около 30% энергетической инфраструктуры пострадало при обстрелах со стороны России с 10 октября. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.
По его словам, это был «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.
Так, российские военные 10 и 11 октября нанесли массированные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов на территории России. В Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах 10 октября сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове останавливалось метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком – транспорт.
Украинская Госслужба по ЧС сообщала, что в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии. Во вторник, 11 октября, о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получило и энергетическое оборудование Ладыжинской ТЭС, жертв среди персонала не было.
Как сообщил глава администрации Львовской области Максим Козицкий на пресс-конференции 11 сентября, четыре электроподстанции, игравшие важную роль для снабжения региона и поставок электроэнергии с Украины за границу, подверглись ракетным ударам. По его словам, две из них повреждены, еще две полностью уничтожены.
«Ракеты повторно попали в две электроподстанции. Электроподстанции полностью уничтожены», — приводит его слова Telegram-канал издания «Страна».
После обстрелов в Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения с 11 октября ввели почасовое отключение электроэнергии. Как сообщает «Страна», электроэнергию могут выключать не более чем на 4 часа. В свою очередь украинские железные дороги предупредили о задержке поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети.
В Приморском районе Одессы также пропало электричество. Кроме того, часть населенных пунктов на севере Черниговской области осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий.
После ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, Украина прекратила экспорт электроэнергии. Украинцев попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам.
Так, президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности 10 октября заявил, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки снова совершить теракты на территории России.
Многие эксперты сходятся во мнении и считают, что массированные удары России носят предупреждающий характер. Как отметил доктор военных наук Константин Сивков 11 октября, удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер — таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.
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