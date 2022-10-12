Нет электричества, разрушены ТЭС: Последствия массированных обстрелов Украины

По его словам, это был «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

Так, российские военные 10 и 11 октября нанесли массированные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов на территории России. В Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах 10 октября сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове останавливалось метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком – транспорт.

Украинская Госслужба по ЧС сообщала, что в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии. Во вторник, 11 октября, о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получило и энергетическое оборудование Ладыжинской ТЭС, жертв среди персонала не было.