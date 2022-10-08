Из-за обстрелов ВСУ Запорожская АЭС прекратила поставки электроэнергии на Украину

В результате обстрела Вооруженных сил Украины оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи мощностью 750 кВ. Эта последняя нитка, которая объединяла Запорожскую АЭС и энергосистему Украины, подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки ЗАЭС

«Минувшей ночью... была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», - цитирует Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что украинские силовики перебили линию электропередачи, «которая шла с правового берега».

В настоящее время Запорожская АЭС работает на дизель-генераторах, пояснил глава движения «Мы вместе с Россией».

Ранее на Запорожской АЭС прошла первая смена работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации.

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ФОТО: РИА Новости
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