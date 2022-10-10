Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии
Министерство энергетики Украины в своих соцсетях объявило о прекращении экспорта электроэнергии с 11 октября 2022 года.
В ведомстве отметили, что поставляемая Киевом в Евросоюз электроэнергия «помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность её энергосистемы», в том числе, с учётом приостановки работы Запорожской АЭС.
«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергетической системы», — заключили в Минэнерго Украины.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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