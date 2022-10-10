Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии

В ведомстве отметили, что поставляемая Киевом в Евросоюз электроэнергия «помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность её энергосистемы», в том числе, с учётом приостановки работы Запорожской АЭС.

«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергетической системы», — заключили в Минэнерго Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».