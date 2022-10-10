В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро
10 октября 202209:53
В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.
Отмечается, что также временно закрыт пересадочный узел «Театральная» - «Золотые ворота».
Ранее утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru