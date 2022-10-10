В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро

В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского

Отмечается, что также временно закрыт пересадочный узел «Театральная» - «Золотые ворота».

Ранее утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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