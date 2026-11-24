МИД РФ: Народ Украины спустя время сам признает геноцид режима Зеленского
Нет сомнений, что народ Украины через какое-то время признает, что режим президента Владимира Зеленского проводил в отношении своих граждан политику геноцида, сообщила радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У меня никаких нет сомнений, что пройдет какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида», - указала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что киевский режим стал сплавом худших практик расчеловечивания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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