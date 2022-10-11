Эксперт спрогнозировал более мощный удар по Украине в следующий раз
Удар высокоточным российским оружием по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер и в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам», сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.
Он расценил эти удары демонстративными, так как они не затронули здания, где находится украинское военное и политическое руководство. При этом некоторые электростанции, несмотря на повреждения, можно восстановить в короткие сроки.
Сивков отметил, что у России имеется достаточное количество ракет, чтобы продолжать наносить подобные интенсивные удары.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при ударах российскими военными в понедельник по городам Украины погибли 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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