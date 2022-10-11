Эксперт спрогнозировал более мощный удар по Украине в следующий раз

Удар высокоточным российским оружием по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер и в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам», сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.

Генсек ООН: удары по Украине – эскалация

Он расценил эти удары демонстративными, так как они не затронули здания, где находится украинское военное и политическое руководство. При этом некоторые электростанции, несмотря на повреждения, можно восстановить в короткие сроки.

Сивков отметил, что у России имеется достаточное количество ракет, чтобы продолжать наносить подобные интенсивные удары.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при ударах российскими военными в понедельник по городам Украины погибли 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарУкраина
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