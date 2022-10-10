Минобороны РФ подтвердило массированные удары по объектам военного управления Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского

В сообщении говорится, что целями являлись объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины, по его словам прилетели «десятки ракет», сообщает RT.

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