Эксперт: энергетической системе Украины нанесен колоссальный ущерб

Удары по территории Украины со стороны России нанесли колоссальный ущерб энергетической системе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

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«Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране», — сообщил он. По его словам, повреждено не менее 8,22 ГВт теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей – около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации. Журавлев отметил, что это приведет к очень серьезным последствиям.

Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на территории Украины. Было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭнергетикаУкраина
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