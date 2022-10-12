Минэнерго Украины: поражено 30% энергетической инфраструктуры Украины

Стало известно о масштабах поражения энергетической инфраструктуры Украины. Об этом телеканалу CNN сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

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По его словам, оно достигает порядка трети. «Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил министр.

Напомним, удары по территории Украины со стороны России нанесли колоссальный ущерб энергетической системе страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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