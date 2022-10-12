Минэнерго Украины: поражено 30% энергетической инфраструктуры Украины
12 октября 202206:02
Стало известно о масштабах поражения энергетической инфраструктуры Украины. Об этом телеканалу CNN сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, оно достигает порядка трети. «Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил министр.
Напомним, удары по территории Украины со стороны России нанесли колоссальный ущерб энергетической системе страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru