Путин предупредил Украину о жёстких ответах на новые теракты

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он подчеркнул, что ответы со стороны России «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровням угроз».

«Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Киевский режим давно использует террористические методы, а заказчиками, организаторами и исполнителями теракта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы, пишут «Известия».