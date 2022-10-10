Путин предупредил Украину о жёстких ответах на новые теракты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия непременно будет отвечать, если Украина продолжит попытки проведения терактов на российской территории, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал о массированных ударах по объектам военного управления Украины

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он подчеркнул, что ответы со стороны России «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровням угроз».

«Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Киевский режим давно использует террористические методы, а заказчиками, организаторами и исполнителями теракта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактСпецоперацияУкраинаРоссияВладимир Путин
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