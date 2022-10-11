Минобороны РФ: российские войска продолжили массированный удар по территории Украины
Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, целями являлись объекты военного управления и системы энергетики Украины.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ракетные удары возмездием «за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков», сообщает RT.
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