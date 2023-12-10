«Не восстановить боеспособность». На Украине готовятся к новой волне мобилизации

На Украине признаются, что новая мобилизация будет сложной, в России это подтверждают.



На Украине штурмовые подразделения армии пополняют ограниченно годными призывниками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Мобилизация на Украине будет проходить сложно. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

«Мобилизация будет сложной», — отметил чиновник.

По его словам, на Украине готовят новую программу по освещению мобилизации, в том числе новый подход к рекрутингу, разъяснению функций и обязательств властей и военных. Также Подоляк сообщил о грядущих изменениях в «пропагандистской составляющей» мобилизационных процедур.

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В Днепре выдали повестку 86-летней женщине, пишет Telegram-канал издания «Страна».

Известно, что у нее медицинское образование, что, возможно, послужило поводом для призыва на службу. Внучка пенсионерки опубликовала видео с повесткой, в которой ручкой прописана дата рождения женщины. В марте прошлого года она перебралась в Днепр как переселенка из Бахмута, в новом городе у нее имеется временная регистрация.

Украинские власти обязали с 1 октября встать на военный учет женщин-медиков и фармацевтов.

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Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы - Украина».

Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».

Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести мобилизацию среди чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, свидетельствуют данные на сайте главы государства.

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Авторы петиции призвали президента провести «справедливую мобилизацию» и отправить на фронт народных депутатов и государственных служащих. Отмечается, что возможность чиновников и парламентариев избежать призыва негативно влияет на социальную стабильность и нарушает принцип равенства граждан перед законом.

Мобилизация на Украине провалилась после увольнения всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Проблему с мобилизацией парламентарий назвал более острой, чем дефицит снарядов. Он призвал власти страны оперативно отреагировать на нехватку призывников.

По словам депутата, большие проблемы с комплектованием армии личным составом начались после скандала с отставкой военкомов.

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В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о проверке военкоматов по всей стране. По ее результатам своих должностей лишились все областные военкомы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе десятого Пекинского Сяншаньского форума назвал число потерь украинской армии в ходе СВО.

«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Украинская армия никак не сможет в ближайшее время заместить большие потери обученными солдатами, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.

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«Реальное число потерь не знает никто. Командование ВСУ, конечно, знает, но эти данные секретны. Может быть, когда-нибудь они станут известны... Украинская армия никогда не сможет восстановить такие потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще немаловажно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть, с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу, сообщает «Радиоточка НСН».



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Фото: telegram.org
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