«Не восстановить боеспособность». На Украине готовятся к новой волне мобилизации
На Украине признаются, что новая мобилизация будет сложной, в России это подтверждают.
На Украине штурмовые подразделения армии пополняют ограниченно годными призывниками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
Мобилизация на Украине будет проходить сложно. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.
«Мобилизация будет сложной», — отметил чиновник.
По его словам, на Украине готовят новую программу по освещению мобилизации, в том числе новый подход к рекрутингу, разъяснению функций и обязательств властей и военных. Также Подоляк сообщил о грядущих изменениях в «пропагандистской составляющей» мобилизационных процедур.
В Днепре выдали повестку 86-летней женщине, пишет Telegram-канал издания «Страна».
Известно, что у нее медицинское образование, что, возможно, послужило поводом для призыва на службу. Внучка пенсионерки опубликовала видео с повесткой, в которой ручкой прописана дата рождения женщины. В марте прошлого года она перебралась в Днепр как переселенка из Бахмута, в новом городе у нее имеется временная регистрация.
Украинские власти обязали с 1 октября встать на военный учет женщин-медиков и фармацевтов.
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы - Украина».
Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».
Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести мобилизацию среди чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, свидетельствуют данные на сайте главы государства.
Авторы петиции призвали президента провести «справедливую мобилизацию» и отправить на фронт народных депутатов и государственных служащих. Отмечается, что возможность чиновников и парламентариев избежать призыва негативно влияет на социальную стабильность и нарушает принцип равенства граждан перед законом.
Мобилизация на Украине провалилась после увольнения всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Проблему с мобилизацией парламентарий назвал более острой, чем дефицит снарядов. Он призвал власти страны оперативно отреагировать на нехватку призывников.
По словам депутата, большие проблемы с комплектованием армии личным составом начались после скандала с отставкой военкомов.
В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о проверке военкоматов по всей стране. По ее результатам своих должностей лишились все областные военкомы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе десятого Пекинского Сяншаньского форума назвал число потерь украинской армии в ходе СВО.
«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Украинская армия никак не сможет в ближайшее время заместить большие потери обученными солдатами, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Реальное число потерь не знает никто. Командование ВСУ, конечно, знает, но эти данные секретны. Может быть, когда-нибудь они станут известны... Украинская армия никогда не сможет восстановить такие потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще немаловажно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть, с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.
Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу, сообщает «Радиоточка НСН».
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