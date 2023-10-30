Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч человек

По словам главы Минобороны, только с 4 июня — за время контрнаступления — ВСУ понесли огромные потери.

«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр подчеркнул, что противник не достиг никаких тактически значимых успехов на поле боя, пишет Ura.ru.

Как отметил Шойгу, Запад пытается использовать Киев как таран для нанесения «стратегического поражения» России, сообщает RT. При этом Москва готова к дискуссиям по постконфликтному урегулированию ситуации и дальнейшему сосуществованию с западными странами.

