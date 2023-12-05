Депутаты Верховной Рады лишились отпусков до конца боевых действий

Каникулы и отпуска для депутатов Верховной Рады Украины отменены до окончания военного положения. Об этом в ходе брифинга заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский.

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Он подчеркнул, что Верховная Рада работает в режиме одного пленарного заседания с 24 февраля 2022 года.

Также Вениславский указал на то, что нормы Конституции Украины предписывают закрывать и открывать сессию в первый вторник сентября и первый вторник февраля.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ВСУ приступили к обороне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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