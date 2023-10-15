Киев призвал всех военнообязанных явиться в военкоматы

На Украине все военнообязанные должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, сообщает телеканал «Рада».

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Очно нужно являться в ТЦК, предоставлять весь перечень документов.

Ранее в стране расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.

Ранее Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияПризывУкраина

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