Киев призвал всех военнообязанных явиться в военкоматы
15 октября 202304:35
На Украине все военнообязанные должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, сообщает телеканал «Рада».
Очно нужно являться в ТЦК, предоставлять весь перечень документов.
Ранее в стране расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.
Ранее Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru