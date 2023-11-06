Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 15 ноября. Железняк написал, что украинский лидер предложил продлить их с 16 ноября ещё на 90 суток.

«Привет всем, кто говорил о выборах», - отметил парламентарий, добавив, что голосование по данному вопросу может состояться уже 8 ноября.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что выборы главы государства и депутатов в 2024 году на Украине проводиться не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

