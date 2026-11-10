«Так точно. Снижение есть небольшое. Наверное, тренд меняется. Больше сейчас делают какие-то мини-тату, воздушные тату. Иначе говоря, незаметные. Дело в том, что много людей нашего возраста в 90-е наделали ошибок и сейчас пытаются это все исправлять», – отметил эксперт.

По словам Лысенко, свети тату стоит гораздо дороже, чем нанести.

«Стоимость зависит от размеров. Как правило, свести татуировку раз в пять дороже, чем ее сделать. Если говорить о времени, то нанести тату можно за один сеанс, опять же, в зависимости от размера, – это может быть даже час или 15 минут. А сводить придется около года с перерывами между сеансами в полтора-два месяца», – рассказал Лысенко.

Собеседник НСН добавил, что не рекомендовал бы людям иди в тату-салон раньше 35 лет.

«Сейчас сделать тату родители приводят даже 15-летних детей. Если человек решил сделать тату, то я бы рекомендовал это делать после 35 лет, чтобы это был осознанный выбор», – добавил Лысенко.

Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, куда могут не принять на работу из-за татуировок.

