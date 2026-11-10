«Тренд меняется!»: Россияне стали меньше набивать и больше сводить тату
Сегодня свести татуировку стоит примерно в пять раз дороже, чем ее сделать, заявил Дмитрий Лысенко.
Тренд на снижение интереса к нанесению татуировок в России действительно имеет место, рассказал НСН мастер тату и перманентного макияжа Дмитрий Лысенко.
Россияне стали чаще интересоваться методами сведения татуировок, выяснил сервис 2ГИС. С начала года число поисковых запросов о сведении тату в стране выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года, при этом интерес к нанесению татуировок снизился на 3%. В октябре 2026 года в 16 городах-миллионниках услугу «Удаление татуировок» предлагали более трех тысяч точек против 2375 в октябре 2024 года. Больше всего количество салонов с такой услугой выросло в Челябинске, Самаре, Нижнем Новгороде и Воронеже. По словам Лысенко, снижение интереса к тату действительно ощущается.
«Так точно. Снижение есть небольшое. Наверное, тренд меняется. Больше сейчас делают какие-то мини-тату, воздушные тату. Иначе говоря, незаметные. Дело в том, что много людей нашего возраста в 90-е наделали ошибок и сейчас пытаются это все исправлять», – отметил эксперт.
По словам Лысенко, свети тату стоит гораздо дороже, чем нанести.
«Стоимость зависит от размеров. Как правило, свести татуировку раз в пять дороже, чем ее сделать. Если говорить о времени, то нанести тату можно за один сеанс, опять же, в зависимости от размера, – это может быть даже час или 15 минут. А сводить придется около года с перерывами между сеансами в полтора-два месяца», – рассказал Лысенко.
Собеседник НСН добавил, что не рекомендовал бы людям иди в тату-салон раньше 35 лет.
«Сейчас сделать тату родители приводят даже 15-летних детей. Если человек решил сделать тату, то я бы рекомендовал это делать после 35 лет, чтобы это был осознанный выбор», – добавил Лысенко.
Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, куда могут не принять на работу из-за татуировок.
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