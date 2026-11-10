В России вырос спрос на сведение татуировок
Спрос на сведение татуировок среди россиян за январь-сентябрь 2026 года вырос на 13% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на результаты исследования 2ГИС пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что средняя стоимость удаления татуировки в 16 городах-миллионниках составляет 1920 рублей. Дешевле всего процедура обойдётся в Омске, Краснодаре и Нижнем Новгороде, где мастера берут по 1000 рублей. Дороже всего в Москве и Ростове-на-Дону -3000 рублей и 2400 рублей, соответственно.
Также аналитики выяснили, что услугу по удалению татуировок в октябре текущего года в России предлагали 3013 салонов - на 7% больше, чем годом ранее. Сильнее всего их количество выросло в Челябинске (плюс 63%, до 106 точек), Самаре (51%, до 119) и Нижнем Новгороде.
Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес свела со своего тела татуировку с именем бывшего мужа актера Бена Аффлека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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