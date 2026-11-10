Лавров не исключил, что Киев начнет «наказывать» союзников России по ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Украина может начать «наказывать» друзей и союзников России, в том числе по ОДКБ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания уставных органов объединения, пишет РИА Новости.
Дипломат отвечал на вопрос о рисках ударов ВСУ по территории стран-участниц организации в случае переноса туда отечественных центров обработки данных. По его словам, в «агрессивном раже» киевский режим вполне может пойти на такие действия. Лавров отметил, что «с него станется».
Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Москва поможет Минску в случае провокаций на границе.
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