Лавров не исключил, что Киев начнет «наказывать» союзников России по ОДКБ

Дипломат отвечал на вопрос о рисках ударов ВСУ по территории стран-участниц организации в случае переноса туда отечественных центров обработки данных. По его словам, в «агрессивном раже» киевский режим вполне может пойти на такие действия. Лавров отметил, что «с него станется».



Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Москва поможет Минску в случае провокаций на границе.

