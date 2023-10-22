На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны

Правоохранительные органы Украины задержали на западе страны депутата Днестровского райсовета за попытку вывезти призывников за границу. Об этом в воскресенье сообщила украинская газета «Вести».

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Мужчина вез двух призывников на автомобиле «Мерседес». Отмечается, что депутат вступил в сговор с неустановленными лицами.

Против политика возбудили уголовное дело по подозрению в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу. Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

По информации ТАСС, в Киеве начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияДепутатыУкраина

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