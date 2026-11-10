Хуситы заявили об атаках на аэропорт в Эр-Рияде

По его словам, также были атакованы объекты Saudi Aramco в Абкайке, места скопления саудовских сил на юго-западе Йемена и финансовый центр в Эр-Рияде.

«Мы провели четыре военные операции с использованием баллистических ракет и беспилотников... Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», - написал Сариа в своём Telegram-канале.

Ранее хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, погибли два охранника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

