Хуситы заявили об атаках на аэропорт в Эр-Рияде

Хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как пишет ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

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По его словам, также были атакованы объекты Saudi Aramco в Абкайке, места скопления саудовских сил на юго-западе Йемена и финансовый центр в Эр-Рияде.

«Мы провели четыре военные операции с использованием баллистических ракет и беспилотников... Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», - написал Сариа в своём Telegram-канале.

Ранее хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, погибли два охранника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:РакетыЙеменСаудовская Аравия

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