Останина потребовала от МВД объяснить задержание подростков на Китай-городе

По её словам, информация о рейде, прошедшем 7 ноября, «получила широкий общественный резонанс». В частности, «особую обеспокоенность общественности» вызвали случаи возможного доставления несовершеннолетних в подразделения полиции, а также тот факт, что родителей не информировали вовремя о местонахождении детей и основаниях для задержания.

Кроме того, в комитете указали на необходимость проверить сообщения о применении физической силы к задержанным.

Парламентарий подчеркнула, что работа органов внутренних дел должна вестись «системно, в правовых формах, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних».

Останина добавила, что комитет также предложил Минпросвещения, Росмолодежи и «Движению первых» обсудить, почему задержанные подростки не были вовлечены в государственные молодежные объединения.

Ранее председатель координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что масштабный рейд полициина Китай-городе полностью оправдан, так как обычный наряд бессилен против нескольких сотен молодых людей.

