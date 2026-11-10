Останина потребовала от МВД объяснить задержание подростков на Китай-городе
Комитет Госдумы по защите семьи направил в МВД РФ запрос, в котором ведомство призвали разъяснить причины задержания подростков на Китай-городе в Москве. Об этом «Ведомостям» заявила председатель комитета Нина Останина.
По её словам, информация о рейде, прошедшем 7 ноября, «получила широкий общественный резонанс». В частности, «особую обеспокоенность общественности» вызвали случаи возможного доставления несовершеннолетних в подразделения полиции, а также тот факт, что родителей не информировали вовремя о местонахождении детей и основаниях для задержания.
Кроме того, в комитете указали на необходимость проверить сообщения о применении физической силы к задержанным.
Парламентарий подчеркнула, что работа органов внутренних дел должна вестись «системно, в правовых формах, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних».
Останина добавила, что комитет также предложил Минпросвещения, Росмолодежи и «Движению первых» обсудить, почему задержанные подростки не были вовлечены в государственные молодежные объединения.
Ранее председатель координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что масштабный рейд полициина Китай-городе полностью оправдан, так как обычный наряд бессилен против нескольких сотен молодых людей.
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