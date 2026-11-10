«Здесь важно разделить три вещи: жить одному, чувствовать себя одиноким и бояться одиночества — не одно и то же. Можно жить одному, иметь близких друзей и насыщенную жизнь. Можно жить в семье и испытывать острое одиночество. А можно не бояться остаться одному именно потому, что уверен в поддержке окружающих. Что, вероятнее всего, изменилось? Наиболее убедительная гипотеза — ослабление представления, что без пары человек обязательно несчастен или «не состоялся». Если раньше отсутствие отношений могло одновременно означать и нехватку близости, и общественное осуждение, то уменьшение второго компонента уже способно снизить страх. Потребность в любви при этом никуда не исчезает», - отметила она.

По ее словам, у этого тренда есть и плюсы, и минусы.

«С этим связано изменение критериев хороших отношений. Формула «главное — не остаться одному» может уступать формуле «отношения должны быть лучше, чем жизнь без них». У такого сдвига двойственный эффект: он помогает не удерживать разрушительные союзы, но при чрезмерной жёсткости ожиданий затрудняет принятие неизбежных несовершенств другого человека. Важна и практическая возможность жить самостоятельно. Собственный доход, доступные бытовые сервисы, занятия и сообщества по интересам позволяют меньше зависеть от партнёра в повседневности», - добавила она.

Принимать свой сложный характер в отношениях довольно часто требуют не только женщины, но и мужчины. Партнеры должны уметь договариваться между собой и находить компромиссные варианты, но не вставать в позицию жертвы, о которую вытирают ноги. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

