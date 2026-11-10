«Мне кажется, что мы еще пока недостаточно накопили практики, чтобы об этом судить. Я писатель традиционных нравов, поэтому мне такая позиция близка: если пишешь с нейросетью, пусть это будет не для премий, не для большой литературы. Но я не знаю, как повернется дело в ближайшее время. Я не использую нейросеть никогда. Для начала было бы нужно поставить такой фильтр, это было бы правильно. Интернет может помочь с адресом, датой, именем и отчеством. Например, я пишу о том, что Сережа Петров шел по улице, где проезжал 23 троллейбус. Я проверю, ездил ли этот троллейбус по такому маршруту. В этом смысле да: даты, имена, фактура. С этим может помочь интернет, искусственный интеллект. Любые справки можно использовать, но нельзя, чтобы он за тебя что-то писал», - отметил он.

По его словам, на литературных премиях должны быть запреты на использование ИИ, но пока стопроцентно проверить это невозможно.

«Конечно, будут поставлены какие-то запреты на литературных премиях, будет известно, какая книга и как написана. Есть, например, одежда прет-а-порте, а есть от-кутюр. Есть «ювелирка», которую штампуют на конвейере, а есть изделия, которые мастер делает вручную. И всегда понятно, что и сколько стоит, что на какие конкурсы может представляться. Поэтому литературные премии не обесценятся. Но пока никак нельзя на сто процентов проверить, участвовал ли ИИ в создании книги. Я лично умею это распознавать, есть некоторые признаки, которые заставляют меня подозревать, что автор использовал искусственный интеллект. Обычно речь идет о журналистских материалах. Но надежной машины для проверки пока нет», - заключил собеседник НСН.

Сегодня постепенно стирается граница между профессиональным жаргоном и массовой речью: так в язык попадают специальные термины, такие, как «цепная реакция» или «камбуз». Такая же участь ждет и слова из ИИ-лексики, заявил НСН писатель Денис Драгунский.

