Драгунский призвал отделить литературные премии от ИИ-книг
На литературных премиях должны быть запреты на использование ИИ, но пока качественно проверить это невозможно, заявил НСН Денис Драгунский.
Использовать искусственный интеллект при написании книг можно только для справок, нейросети не могут стать частью большой литературы, заявил НСН писатель Денис Драгунский.
Писатели, использующие нейросети при создании книг, не должны получать литературные премии, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, передает РИА Новости. Ранее лауреат Гонкуровской премии 2026 года, французский писатель Филипп Жаэнада признался, что обращался к помощи искусственного интеллекта во время работы над книгой «Незнакомка с набережной Жавель». Драгунский поддержал позицию Лукьяненко.
«Мне кажется, что мы еще пока недостаточно накопили практики, чтобы об этом судить. Я писатель традиционных нравов, поэтому мне такая позиция близка: если пишешь с нейросетью, пусть это будет не для премий, не для большой литературы. Но я не знаю, как повернется дело в ближайшее время. Я не использую нейросеть никогда. Для начала было бы нужно поставить такой фильтр, это было бы правильно. Интернет может помочь с адресом, датой, именем и отчеством. Например, я пишу о том, что Сережа Петров шел по улице, где проезжал 23 троллейбус. Я проверю, ездил ли этот троллейбус по такому маршруту. В этом смысле да: даты, имена, фактура. С этим может помочь интернет, искусственный интеллект. Любые справки можно использовать, но нельзя, чтобы он за тебя что-то писал», - отметил он.
По его словам, на литературных премиях должны быть запреты на использование ИИ, но пока стопроцентно проверить это невозможно.
«Конечно, будут поставлены какие-то запреты на литературных премиях, будет известно, какая книга и как написана. Есть, например, одежда прет-а-порте, а есть от-кутюр. Есть «ювелирка», которую штампуют на конвейере, а есть изделия, которые мастер делает вручную. И всегда понятно, что и сколько стоит, что на какие конкурсы может представляться. Поэтому литературные премии не обесценятся. Но пока никак нельзя на сто процентов проверить, участвовал ли ИИ в создании книги. Я лично умею это распознавать, есть некоторые признаки, которые заставляют меня подозревать, что автор использовал искусственный интеллект. Обычно речь идет о журналистских материалах. Но надежной машины для проверки пока нет», - заключил собеседник НСН.
Сегодня постепенно стирается граница между профессиональным жаргоном и массовой речью: так в язык попадают специальные термины, такие, как «цепная реакция» или «камбуз». Такая же участь ждет и слова из ИИ-лексики, заявил НСН писатель Денис Драгунский.
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