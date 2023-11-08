Верховная рада Украины вновь продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
Депутаты Верховной рады проголосовали за утверждение указов президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике ещё на 90 суток, отсчитывая с 16 ноября.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года после начала Россией специальной военной операции. Это уже девятое пролонгирование данных режимов.
Новое продление военного положения до середины февраля 2024 года, скорее всего, означает невозможность проведения выборов президента. Они, по плану, должны были пройти весной, однако предвыборная кампания не успеет тогда начаться. Украинская Конституция запрещает организацию какого-либо голосования во время его действия.
Президент Зеленский до сих пор не дал чёткого ответа о возможности проведения выборов. При этом заявил в недавнем очередном видеообращении, что сейчас «не время» для них.
Согласно оценкам аналитиков, главком Вооруженных сил Валерий Залужный может составить серьёзную конкуренцию Зеленскому. Военачальник имеет все шансы занять кресло президента Украины, если западные кураторы решат «ликвидировать Зеленского». Об этом Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно о состоянии женщины после нападения «маньяка» с мачете в Люберцах
- ГУР Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Филипоненко
- Доллар упал ниже 92 рублей
- СМИ: Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом
- Верховная рада Украины вновь продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
- Семилетний мальчик стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия»
- Попова: Новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру
- «Цыпленок для Линды» победил на Большом фестивале мультфильмов в Москве
- ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюз
- Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru