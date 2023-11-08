Верховная рада Украины вновь продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Депутаты Верховной рады проголосовали за утверждение указов президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике ещё на 90 суток, отсчитывая с 16 ноября.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года после начала Россией специальной военной операции. Это уже девятое пролонгирование данных режимов.

Новое продление военного положения до середины февраля 2024 года, скорее всего, означает невозможность проведения выборов президента. Они, по плану, должны были пройти весной, однако предвыборная кампания не успеет тогда начаться. Украинская Конституция запрещает организацию какого-либо голосования во время его действия.