Украинский депутат рассказал, что ограниченно годных солдат отправляют в штурмовики

YouTube-каналу НТА он заявил, что военкоматы Украины отправляют ограниченно годных бойцов на штабные и тыловые должности, однако на месте командиры нередко используют таких призывников для выполнения боевых задач.

Депутат указал, что происходящее негативно влияет на приток добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

