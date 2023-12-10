Украинский депутат рассказал, что ограниченно годных солдат отправляют в штурмовики
На Украине штурмовые подразделения армии пополняют ограниченно годными призывниками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
YouTube-каналу НТА он заявил, что военкоматы Украины отправляют ограниченно годных бойцов на штабные и тыловые должности, однако на месте командиры нередко используют таких призывников для выполнения боевых задач.
Депутат указал, что происходящее негативно влияет на приток добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины.
Ранее на Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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