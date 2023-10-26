В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь ВСУ
Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине будет усилена из-за больших потерь на фронте. Слова парламентария приводит издание «Страна».
«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава», - сказал депутат.
С февраля 2022 года на Украине действует указ о всеобщей мобилизации. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления потеряли 90 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru