В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь ВСУ

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине будет усилена из-за больших потерь на фронте. Слова парламентария приводит издание «Страна».

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«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава», - сказал депутат.

С февраля 2022 года на Украине действует указ о всеобщей мобилизации. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления потеряли 90 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
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