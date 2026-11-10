Володин: Количество пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за последний год врачи выявили рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По его словам, 9 ноября уже обсудили законопроект, направленный на защиту здоровья. Предлагается обязать предпринимателей, которые делают и продают вейпы, табачные изделия и другую никотинсодержащую продукцию, раскрывать сведения об ингредиентах. Сейчас они относятся к коммерческой тайне.
Володин добавил, что в таких товарах, в том числе электронных сигаретах, содержатся смолы, металлы и другие токсичные соединения, которые могут привести к серьезным патологиям. Политик упомянул онкологию, болезни легких и сердечно-сосудистую недостаточность. Чаще всего страдают подростки и молодежь до 35 лет.
Спикер напомнил о важности раскрытия информации о составе такой продукции. Он предложил перенести вступление закона в силу на более ранний срок — с 1 марта на 1 января 2027 года. Законопроект хотят рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в среду.
Ранее Вячеслав Володин уточнил, что ограничение на продажу вейпов действует в 17 регионах РФ.
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