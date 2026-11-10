Автомобилистам назвали время для полной локализации производства присадок
Запасаться машинным маслом впрок нет никакого смысла, заявил Александр Казаченко.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал НСН, что в России действительно есть трудности со смазочными материалами, но признаков дефицита нет.
Российский рынок смазочных материалов на пороге структурного кризиса. Как отмечают «Известия», половина необходимых присадок до сих пор импортируется, а эксперты рынка говорят, что избежать дефицита, резкого удорожания масел и угрозы ресурсу двигателей автопарка позволит только запуск масштабного производства нефтехимических компонентов в стране. При этом государство уже планирует с 2028 года начать поэтапную локализацию отрасли. По словам Казаченко, ситуация на российском рынке действительно сложная, но не критическая.
«Из всего, что у нас сейчас есть, действительно, порядка 85% на присадках импортного производства. Из этого числа примерно 80% – это Китай, а остальное – полусанкционные привозы на небольшие заводы, которые производят какое-то масло, либо Корея. То есть для корейского масла, которое производится в России, поставки идут из Кореи. Это небольшой процент, но народ его "раскусил" и берет. Что касается моторов современных автомобилей, то они чувствительные. Раньше, к примеру, мы использовали масло Teboil, и с ним можно было проезжать 15 тыс. км. Сейчас пробег упал до 12 тыс., а все остальные производства масел, например, Sintec – потолок 5-7 тыс. км», – рассказал Казаченко.
По словам эксперта, на то, чтобы создать в России собственное производство присадок, сопоставимое по объему и качеству с текущим импортом, потребуется немало времени.
«Я думаю, лет 10. Уже есть те, кто работают на опережение. Но, к сожалению, здесь нельзя на 100% заменить импортные присадки и материалы. Даже то, что делается у нас, часть все равно идет из-за рубежа. Те же масла от “Лукойл”, “Газпром” и “Роснефть”, присадки там – Китай, Корея, ну и наши частично присутствуют. Если брать простые масла, то там наши присадки. Если масла для свежих автомобилей, турбированных двигателей, то там нашего ничего нет. Но дефицит вряд ли наступит. Если долбить заводы по производству базовых масел больше не будут, то все будет нормально», – уверен эксперт.
Кроме того, добавил Казаченко, запасаться маслом впрок в нынешних условиях нет нужды.
«Смысла никакого нет. У нас все-таки завозятся еще и импортные масла, те же корейские. Перекрыться можно всегда. А хранить масло плохая идея. Даже когда оно залито в машину, а машиной никто не пользуется, все равно раз в год рекомендуется его менять. Поэтому масла в канистрах год-полтора простояли, дальше лучше его не использовать», – посоветовал эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что автомасла в стране не подорожают из-за введения маркировки. В беседе с НСН депутат Александр Казаченко, объяснил, что маркировка направлена на то, чтобы не допустить на рынок попадания фальсификата.
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