«Из всего, что у нас сейчас есть, действительно, порядка 85% на присадках импортного производства. Из этого числа примерно 80% – это Китай, а остальное – полусанкционные привозы на небольшие заводы, которые производят какое-то масло, либо Корея. То есть для корейского масла, которое производится в России, поставки идут из Кореи. Это небольшой процент, но народ его "раскусил" и берет. Что касается моторов современных автомобилей, то они чувствительные. Раньше, к примеру, мы использовали масло Teboil, и с ним можно было проезжать 15 тыс. км. Сейчас пробег упал до 12 тыс., а все остальные производства масел, например, Sintec – потолок 5-7 тыс. км», – рассказал Казаченко.

По словам эксперта, на то, чтобы создать в России собственное производство присадок, сопоставимое по объему и качеству с текущим импортом, потребуется немало времени.

«Я думаю, лет 10. Уже есть те, кто работают на опережение. Но, к сожалению, здесь нельзя на 100% заменить импортные присадки и материалы. Даже то, что делается у нас, часть все равно идет из-за рубежа. Те же масла от “Лукойл”, “Газпром” и “Роснефть”, присадки там – Китай, Корея, ну и наши частично присутствуют. Если брать простые масла, то там наши присадки. Если масла для свежих автомобилей, турбированных двигателей, то там нашего ничего нет. Но дефицит вряд ли наступит. Если долбить заводы по производству базовых масел больше не будут, то все будет нормально», – уверен эксперт.

Кроме того, добавил Казаченко, запасаться маслом впрок в нынешних условиях нет нужды.

«Смысла никакого нет. У нас все-таки завозятся еще и импортные масла, те же корейские. Перекрыться можно всегда. А хранить масло плохая идея. Даже когда оно залито в машину, а машиной никто не пользуется, все равно раз в год рекомендуется его менять. Поэтому масла в канистрах год-полтора простояли, дальше лучше его не использовать», – посоветовал эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что автомасла в стране не подорожают из-за введения маркировки. В беседе с НСН депутат Александр Казаченко, объяснил, что маркировка направлена на то, чтобы не допустить на рынок попадания фальсификата.

