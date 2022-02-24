«Хотят остаться в живых»: Как Украина отреагировала на военную операцию России

Украинские военные массово складывают оружие и отказываются выполнять приказы, однако до последнего не отдают республикам Донбасса территорию. 

Силы Донбасса начали активно брать под свой контроль населенные пункты в ходе операции, о которой объявил президент России Владимир Путин. Так, Народная милиция ЛНР 24 февраля около 11:30 заявила, что силы ополчения республики освободили от украинских силовиков населенный пункт Лопаскино.

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Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась к представителям Донецкой народной республики с просьбой открыть гуманитарный коридор.

«Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», - сказал Басурин.

Перед заявлением Басурина о массовом бегстве военнослужащих ВСУ с передовых позиций в Донбассе заявили в ЛНР. По данным пресс-службы Народной милиции республики, украинские военные отказываются выполнять приказы командования.

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Между тем глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка. По его словам, бой идет на окраине поселка.

Со своей стороны, Минобороны России в районе 12:00 заявило, что народные милиции ДНР И ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Там отметили, что они прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной обороны.

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Как сообщает РИА Новости, взрывы артиллерийских снарядов отчетливо слышны в Киевском районе Донецка. Информации о повреждении городской инфраструктуры от властей пока не поступало.

Многие жители Украины показали в соцсетях, как выглядят города Харьков, Счастье и Ивано-Франковск после начала военной операции. Испуганные украинцы снимают на камеры кадры взрывов, звуки разрывающихся снарядов и летящие ракеты.

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Как заявил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале, по пригороду Харькова якобы был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". По его словам, в населенном пункте Счастье военные подорвали мост через реку Северский Донец.

А Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. По его словам, там же был сбит беспилотник ВСУ Bayraktar.

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«Задача - выйти на эти границы и освободить тех людей, которые находятся под гнетом украинских политиков», - сказал Басурин.

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также заявил, что подконтрольные Киеву города Счастье и станица Луганская в одноименной области Украины перешли под контроль ЛНР. Позднее ВСУ сообщили, что вернули города под свой контроль. На данный момент информация о том, что города Счастье и станица Луганская перешли под чей-либо контроль, достоверно не подтверждена.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Пушилин отметил, что «освободительное движение в самом разгаре». Он подчеркнул, что по территории ДНР практически не наносятся удары, а огневые точки противника успешно подавляются.

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Как заявлял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.

«В условиях полного господства России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы, надо полагать, что все это может быть завершено в течение двух-трех дней. Речь идет об окружении той группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточена у ДНР и ЛНР, с последующим наступлением вглубь украинской территории. Это логично. Речь может пойти о Сталинграде в Донбассе. Украинская группировка сейчас будет окружена. Но к уничтожению украинских солдат, думаю, никто не будет стремиться, это наши родные люди. Им предложат сложить оружие», - сказал Сивков.

Главы государств один за другим стали осуждать действия России по проведению специальной военной операции. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия российской стороны являются «вопиющим нарушением международного права». В свою очередь президент США Джо Байден пообещал «единый и решительный» ответ на российские действия на Украине.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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