«Хотят остаться в живых»: Как Украина отреагировала на военную операцию России

Как заявлял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.

«В условиях полного господства России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы, надо полагать, что все это может быть завершено в течение двух-трех дней. Речь идет об окружении той группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточена у ДНР и ЛНР, с последующим наступлением вглубь украинской территории. Это логично. Речь может пойти о Сталинграде в Донбассе. Украинская группировка сейчас будет окружена. Но к уничтожению украинских солдат, думаю, никто не будет стремиться, это наши родные люди. Им предложат сложить оружие», - сказал Сивков.

Главы государств один за другим стали осуждать действия России по проведению специальной военной операции. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия российской стороны являются «вопиющим нарушением международного права». В свою очередь президент США Джо Байден пообещал «единый и решительный» ответ на российские действия на Украине.

