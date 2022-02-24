«Хотят остаться в живых»: Как Украина отреагировала на военную операцию России
Украинские военные массово складывают оружие и отказываются выполнять приказы, однако до последнего не отдают республикам Донбасса территорию.
Силы Донбасса начали активно брать под свой контроль населенные пункты в ходе операции, о которой объявил президент России Владимир Путин. Так, Народная милиция ЛНР 24 февраля около 11:30 заявила, что силы ополчения республики освободили от украинских силовиков населенный пункт Лопаскино.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась к представителям Донецкой народной республики с просьбой открыть гуманитарный коридор.
«Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», - сказал Басурин.
Перед заявлением Басурина о массовом бегстве военнослужащих ВСУ с передовых позиций в Донбассе заявили в ЛНР. По данным пресс-службы Народной милиции республики, украинские военные отказываются выполнять приказы командования.
Между тем глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка. По его словам, бой идет на окраине поселка.
Со своей стороны, Минобороны России в районе 12:00 заявило, что народные милиции ДНР И ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Там отметили, что они прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной обороны.
Как сообщает РИА Новости, взрывы артиллерийских снарядов отчетливо слышны в Киевском районе Донецка. Информации о повреждении городской инфраструктуры от властей пока не поступало.
Многие жители Украины показали в соцсетях, как выглядят города Харьков, Счастье и Ивано-Франковск после начала военной операции. Испуганные украинцы снимают на камеры кадры взрывов, звуки разрывающихся снарядов и летящие ракеты.
Как заявил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале, по пригороду Харькова якобы был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". По его словам, в населенном пункте Счастье военные подорвали мост через реку Северский Донец.
А Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. По его словам, там же был сбит беспилотник ВСУ Bayraktar.
«Задача - выйти на эти границы и освободить тех людей, которые находятся под гнетом украинских политиков», - сказал Басурин.
Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также заявил, что подконтрольные Киеву города Счастье и станица Луганская в одноименной области Украины перешли под контроль ЛНР. Позднее ВСУ сообщили, что вернули города под свой контроль. На данный момент информация о том, что города Счастье и станица Луганская перешли под чей-либо контроль, достоверно не подтверждена.
Между тем глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Пушилин отметил, что «освободительное движение в самом разгаре». Он подчеркнул, что по территории ДНР практически не наносятся удары, а огневые точки противника успешно подавляются.
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Как заявлял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.
«В условиях полного господства России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы, надо полагать, что все это может быть завершено в течение двух-трех дней. Речь идет об окружении той группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточена у ДНР и ЛНР, с последующим наступлением вглубь украинской территории. Это логично. Речь может пойти о Сталинграде в Донбассе. Украинская группировка сейчас будет окружена. Но к уничтожению украинских солдат, думаю, никто не будет стремиться, это наши родные люди. Им предложат сложить оружие», - сказал Сивков.
Главы государств один за другим стали осуждать действия России по проведению специальной военной операции. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия российской стороны являются «вопиющим нарушением международного права». В свою очередь президент США Джо Байден пообещал «единый и решительный» ответ на российские действия на Украине.
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