«Изоляция и катастрофа:» Экс-министр экономики спрогнозировал «гиперинфляцию» из-за войны в Донбассе

По словам Нечаева, простым россиянам надо готовиться к гиперинфляции и возможному замораживанию накоплений.

«Нас ждет рост инфляции, не исключаю замораживание накоплений. Ничего хорошего пообещать не могу», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Доллар и евро на фоне спецоперации России растут в четверг утром более чем на 9%, превышая на Московской бирже 89,6 рубля и 99,9 рубля соответственно. Банк России объявил о начале валютных интервенций для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

