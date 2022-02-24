«Изоляция и катастрофа:» Экс-министр экономики спрогнозировал «гиперинфляцию» из-за войны в Донбассе

Андрей Нечаев рассказал НСН, что будет с российской экономикой после объявленной Путиным военной операции в Донбассе. 

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе Россию ждет экономическая катастрофа, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

«Санкции [Запада] будут жесткими. Думаю, что нам грозит полная изоляция и экономическая катастрофа», - сказал экс-министр экономики.
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По словам Нечаева, простым россиянам надо готовиться к гиперинфляции и возможному замораживанию накоплений.

«Нас ждет рост инфляции, не исключаю замораживание накоплений. Ничего хорошего пообещать не могу», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Доллар и евро на фоне спецоперации России растут в четверг утром более чем на 9%, превышая на Московской бирже 89,6 рубля и 99,9 рубля соответственно. Банк России объявил о начале валютных интервенций для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ИнфляцияВойна В Донбассе
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