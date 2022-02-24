«Сделаем так, как будет нужно». Лукашенко допустил признание ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в повестке дня у белорусских властей стоит вопрос признания самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает РИА Новости.

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По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

«В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал Лукашенко журналистам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признание Минском ДНР и ЛНР будет зависеть от позиции России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЛНРДНРБелоруссияАлександр Лукашенко
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