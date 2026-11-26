Он определяет приоритеты государственной политики в регионе до 2035 года и на перспективу до 2050-го. Среди основных задач — укрепление суверенитета и безопасности РФ, развитие экономики арктических территорий, повышение качества жизни населения и сохранение природной среды.



Одним из ключевых направлений станет развитие Трансарктического транспортного коридора. Путин поручил правительству в течение полугода подготовить комплексный проект развития Арктической зоны и маршрута, представить его Совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.



Также упоминается развитие Северного морского пути, транспортной и энергетической инфраструктур, обновление здравоохранения и образования, поддержка жилищного строительства и создание новых рабочих мест. Отдельное внимание уделяется защите традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и экологической безопасности.



Среди приоритетов в сфере нацбезопасности указаны укрепление обороноспособности, развитие военной инфраструктуры и обеспечение защиты государственных границ. При этом одним из принципов международной политики России в Арктике остается сохранение региона как территории мира и стабильности.



При этом ожидаемая продолжительность жизни рожденных там должна увеличиться до 79,1 года, средняя зарплата — до 373 тыс. рублей в месяц без учета трудоустроенных в малом бизнесе, а безработица — снизиться до 2%.



Отдельно кабмину поручили обеспечить реализацию стратегии и ежегодно докладывать президенту о результатах ее выполнения. Прежние указы о стратегическом развитии Арктики, принятые в 2020-2023 годах, утратили силу.

