Актер Курцын осудил коллег за отказы фанатам в фото и автографах
Актер Роман Курцын в интервью «Газете.Ru» осудил коллег, которые отказывают поклонникам в фото и автографах. По его мнению, это часть профессии артиста, которой нельзя пренебрегать.
По мнению Курцына, когда человек идет в медиа и снимается в кино, он сознательно становится публичной личностью и должен принимать правила игры. Для того, кто подошел за автографом, это может быть событием, меняющим жизнь, а артист в этот момент отвечает отказом.
Особенно недопустимо отказывать детям, уверен собеседник. Он назвал это «предательством профессии». По его словам, актер обязан определенным образом выглядеть и не может позволить себе плохое настроение на площадке, ведь за это ему платят.
Артист добавил, что давно живет в Ярославле, и у многих местных уже есть с ним фотографии. Повышенного внимания он не чувствует.
Ранее Роман Курцын отговаривал молодежь идти в кино.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2050 года
- Родители напомнили Лепсу, что уроки православия уже есть в школах
- Депутат предупредил об активизации мошенников в поиске работы перед Новым годом
- Экс-пиар Билана рассказала, почему талант не гарантирует славу
- Новый клип «Бонда с кнопкой» сравнили с ранним творчеством «Аквариума»
- Более 90% отечественных дизайнеров размещают производство в России
- Захарова опровергла новости о планах России разместить ядерное оружие в космосе
- Закон бессилен: Как бороться с «бронированием» парковки прицепами
- Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета в 4,5 раза превысили сырьевые
- Актер Курцын осудил коллег за отказы фанатам в фото и автографах