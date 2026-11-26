По мнению Курцына, когда человек идет в медиа и снимается в кино, он сознательно становится публичной личностью и должен принимать правила игры. Для того, кто подошел за автографом, это может быть событием, меняющим жизнь, а артист в этот момент отвечает отказом.



Особенно недопустимо отказывать детям, уверен собеседник. Он назвал это «предательством профессии». По его словам, актер обязан определенным образом выглядеть и не может позволить себе плохое настроение на площадке, ведь за это ему платят.



Артист добавил, что давно живет в Ярославле, и у многих местных уже есть с ним фотографии. Повышенного внимания он не чувствует.



Ранее Роман Курцын отговаривал молодежь идти в кино.

