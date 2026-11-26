Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета в 4,5 раза превысили сырьевые
Ненефтегазовые поступления в федеральный бюджет России почти в 4,5 раза превысили доходы от нефти и газа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Его цитирует пресс-служба кабмина.
По его словам, общие доходы бюджета превысили прогноз и составили более 29,5 трлн рублей. При этом ВВП РФ за отчетный период увеличился на 0,8%. Одним из основных факторов экономического роста Мишустин назвал машиностроение.
Расходы пошли вверх на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средства направлялись на соцсферу и достижение национальных целей развития, уточнил председатель федерального правительства.
Также премьер рассказал об увеличении финансирования образования, научно-технических разработок, сельского хозяйства, судостроения и других направлений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что бюджет страны все меньше зависит от нефтегазовых доходов.
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