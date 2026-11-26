По его словам, общие доходы бюджета превысили прогноз и составили более 29,5 трлн рублей. При этом ВВП РФ за отчетный период увеличился на 0,8%. Одним из основных факторов экономического роста Мишустин назвал машиностроение.



Расходы пошли вверх на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средства направлялись на соцсферу и достижение национальных целей развития, уточнил председатель федерального правительства.



Также премьер рассказал об увеличении финансирования образования, научно-технических разработок, сельского хозяйства, судостроения и других направлений.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что бюджет страны все меньше зависит от нефтегазовых доходов.

