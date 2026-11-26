Новый клип «Бонда с кнопкой» сравнили с ранним творчеством «Аквариума»
Молодежи нравится полуакустический стиль группы, похожий на ранних хиппи, заявил НСН Денис Ступников.
Отсутствие резонанса в песнях и клипах привлекает молодых людей, а стиль группы «Бонд с кнопкой» похож на раннее творчество коллектива «Аквариум», рассказал НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Группа «Бонд с кнопкой» выпустила сингл и первый игровой клип «Облако» в своей истории. Новая песня стала третьим релизом группы после «Боязно» и «Катастроф», записанных с хором из 350 человек. В отличие от масштабных предыдущих работ, «Облако» записали без приглашенных артистов, в собственной студии музыкантов. В композиции звучат гитары, контрабас, глокеншпиль, пианино, ударные и голоса. Ступников оценил произведение.
«Это песня с подчеркнутым отсутствием действий, и клип на нее получился таким же. Даже какие-то форс-мажоры в виде падающего на пол ящика конфет не сильно влияют на то, что там происходит. Кстати, никакой разницы между тем, когда поют 300 человек или только двое, так как все песни “Бонда с кнопкой” остаются примерно в одном жанре — полуакустический хиппизм начала 1960-х. Мы слышали что-то подобное у ранней группы “Аквариум”. Но такой подход привлекает молодежь — отсутствие резонанса в песнях парадоксальным образом вызывает у молодых людей внутренний резонанс», — заметил он.
Ранее спецкор НСН побывал на первом стадионном концерте «Бонда с кнопкой» и поделился своими впечатлениями.
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