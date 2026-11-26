Отсутствие резонанса в песнях и клипах привлекает молодых людей, а стиль группы «Бонд с кнопкой» похож на раннее творчество коллектива «Аквариум», рассказал НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.



Группа «Бонд с кнопкой» выпустила сингл и первый игровой клип «Облако» в своей истории. Новая песня стала третьим релизом группы после «Боязно» и «Катастроф», записанных с хором из 350 человек. В отличие от масштабных предыдущих работ, «Облако» записали без приглашенных артистов, в собственной студии музыкантов. В композиции звучат гитары, контрабас, глокеншпиль, пианино, ударные и голоса. Ступников оценил произведение.