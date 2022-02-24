«Сталинград в Донбассе»: В России назвали сроки разгрома ВСУ
Украинские военные, по всей видимости, попадут в окружение - им предложат сдаться, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В шестом часу утра по московскому времени президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины - только демилитаризация.
«В условиях полного господства России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы, надо полагать, что все это может быть завершено в течение двух-трех дней. Речь идет об окружении той группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточена у ДНР и ЛНР, с последующим наступлением вглубь украинской территории. Это логично. Речь может пойти о Сталинграде в Донбассе. Украинская группировка сейчас будет окружена. Но к уничтожению украинских солдат, думаю, никто не будет стремиться, это наши родные люди. Им предложат сложить оружие», - сказал Сивков.
По его словам, происходящие события являются полномасштабной войсковой операцией.
«Если следовать заявлению президента о демилитаризации Украины, то речь идет о полном разгроме вооруженных сил Украины. Скорее всего будут нанесены удары по артиллерийским позициям, а также по объектам ВСУ. Продолжительность этих ударов должна составить порядка двух-трех часов, после чего сейчас уже должны наступать сухопутные войска. Возможностей по противодействию нашей авиации у ВСУ очень мало. Комплексы у них устаревшие», - отметил Сивков.
Академик также выразил уверенность в том, что НАТО не будет заступаться за Украину и вступать в войну с Россией.
«Если НАТО введет войска, тогда Украина будет разделена по линии соприкосновения. Альянс в войну с Россией вступать не собирается. Россия ракетно-ядерная держава, решимость у нашего руководства серьезная. Если будут какие-то жесткие действия, то мы можем легко перейти к применению ядерного оружия», - резюмировал Сивков.
В свою очередь военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что военная операция России началась ранним утром, потому что это было наиболее удобное время для ее начала.
«Ранним утром военная операция началась как раз для использования наиболее удобного времени, особенно с учетом высшей технологической развитости армии России по сравнению с украинской. Здесь как раз все совершенно понятно. Мы вступаем в область случайного и совершенно непредсказуемого», - сказал Норин.
Главы государств один за другим стали осуждать действия России по проведению специальной военной операции. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия российской стороны являются «вопиющим нарушением международного права». В свою очередь президент США Джо Байден пообещал «единый и решительный» ответ на российские действия на Украине.
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