«Сталинград в Донбассе»: В России назвали сроки разгрома ВСУ

Специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».