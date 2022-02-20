Двое мирных жителей ЛНР погибли при попытке прорыва ВСУ
Двое мирных жителей стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в экстренном заявлении официального представителя народной милиции ЛНР.
Попытка прорыва была предпринята украинскими военными на около населенного пункта Пионерское - в 7 км от границы с Россией, пишет Газета.ru.
«В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов», — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада начала вторжение.
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