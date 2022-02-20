Двое мирных жителей ЛНР погибли при попытке прорыва ВСУ

Двое мирных жителей стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в экстренном заявлении официального представителя народной милиции ЛНР.

В ЛНР рассказали о жертвах среди мирного населения после атаки ВСУ

Попытка прорыва была предпринята украинскими военными на около населенного пункта Пионерское - в 7 км от границы с Россией, пишет Газета.ru.

«В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада начала вторжение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЖертвыГибельЛНР
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