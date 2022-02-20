Двое мирных жителей ЛНР погибли при попытке прорыва ВСУ

Попытка прорыва была предпринята украинскими военными на около населенного пункта Пионерское - в 7 км от границы с Россией, пишет Газета.ru.

«В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада начала вторжение.

