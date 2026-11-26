Захарова опровергла новости о планах России разместить ядерное оружие в космосе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недостоверными сообщения немецких СМИ о якобы готовящемся запуске российского космического аппарата с ядерным боезарядом. По ее словам, подобные публикации нужны для оправдания планов ФРГ по размещению собственного оружия в космосе, сообщила пресс-служба министерства.
Захарова уточнила, что распространение таких сведений совпало с проведением в Женеве сессии рабочей группы ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и мешает предметному обсуждению вопросов космической безопасности.
В качестве примера немецких военных разработок представитель МИД привела ударный комплекс Precision Orbital Deep Strike. По ее словам, его хотят разместить на низкой околоземной орбите. Плюс министр обороны Германии Борис Писториус ранее анонсировал намерение направить до середины 2030-х годов €35 млрд на укрепление военно-космического потенциала республики, добавила она.
Захарова подчеркнула, что Москва использует космическое пространство исключительно в мирных целях и соблюдает профильный Договор 1967 года. Его четвертая статья запрещает выводить на земную орбиту объекты с ядерным оружием и другими видами вооружения массового уничтожения.
Представитель МИД напомнила, что Кремль выступает за разработку международного юридически обязывающего документа, который запретит размещение оружия вне Земли и применение силы против космических объектов. По ее информации, инициативы РФ получили поддержку большинства государств-членов ООН при голосовании в Первом комитете Генассамблеи.
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