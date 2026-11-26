По его словам, аферисты эксплуатируют срочность. Они ставят дедлайны («вакансия только сегодня»), обещают быстрый заработок и давят на чувство спешки. В декабре такие схемы срабатывают лучше, чем в другие периоды.



Распознать сомнительные варианты можно по нескольким признакам. Обычно это неожиданное сообщение от неизвестного в СМС или мессенджере с приглашением на работу. Также прописываются нереалистичные условия, когда за простые задачи и минимальную занятость обещают высокий заработок. Еще один подозрительный момент — требование зарегистрироваться на стороннем сайте и заплатить комиссию за обучение или услуги.



Другая уловка связана с просьбой установить приложение для собеседования или тестового. При этом соискателя торопят, говорят, что осталось последнее место.



Немкин советует проверять компанию по официальным источникам до отклика на вакансию, не переводить деньги за трудоустройство и обучение, не передавать персональные данные и реквизиты карт до подписания договора. При подозрениях лучше прекратить общение и сообщить о предложении в поддержку площадки.



Недавно россиянам рассказали, как не нарваться на аферистов при подработках.

