Более 90% отечественных дизайнеров размещают производство в России
91% опрошенных российских дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit, поступившие в Life.ru.
Только 3% размещают заказы на пошив коллекций исключительно на зарубежных фабриках, еще 6% совмещают работу с отечественными и иностранными компаниями.
Площадки в РФ лидируют и на этапе разработки коллекций. 94% респондентов создают дизайн изделий только в России, 3% совмещают работу внутри страны и за ее пределами, а 2% полностью занимаются разработкой за рубежом.
Аналогичная ситуация с моделированием и выпуском экспериментальных образцов: 94% опрошенных полностью сосредоточили эти процессы внутри, 3% выбрали иностранные варианты, а 2% действуют одновременно в нескольких государствах.
Исследование проводили в формате онлайн-опроса со 2 по 23 сентября. К нему подключились 99 отечественных дизайнеров, участников Московской недели моды и международного саммита BRICS+ Fashion Summit.
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