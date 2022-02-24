Басурин заявил, что украинские военные просят ДНР о гуманитарном коридоре
Два командира взвода украинской армии обратились к ДНР с просьбой о предоставлении им гуманитарного коридора. Об этом сообщил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, «противник несет потери», командиры начинают бросать своих подчиненных, те не знают, что им делать и обращаются к властям ДНР с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Украинские военнослужащие готовы сложить оружие, перейти на сторону ДНР, чтобы выжить.
Ранее сегодня Басурин заявил, что простые украинцы должны попросить своих воюющих родственников «сложить оружие».
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