ЛНР взяла под контроль Счастье
Подконтрольные Киеву города Счастье и станица Луганская в одноименной области Украины перешли под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Народная милиция ЛНР начала штурм Счастья, который расположен примерно в 30 километрах от Луганска.
«Счастье и Станица Луганская - под контролем ЛНР», — написал Советник в Telegram.
Россия в четверг начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил эти меры необходимостью защитить мирных жителей Донбасса, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация соседнего государства, сообщает Ura.ru. На Украине объявлено военное положение, все силовые и специальные службы подняты по тревоге, пишет «Свободная пресса».
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