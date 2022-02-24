ЛНР взяла под контроль Счастье

Подконтрольные Киеву города Счастье и станица Луганская в одноименной области Украины перешли под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

На Украине сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах

Ранее Народная милиция ЛНР начала штурм Счастья, который расположен примерно в 30 километрах от Луганска.

«Счастье и Станица Луганская - под контролем ЛНР», — написал Советник в Telegram.

Россия в четверг начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил эти меры необходимостью защитить мирных жителей Донбасса, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация соседнего государства, сообщает Ura.ru. На Украине объявлено военное положение, все силовые и специальные службы подняты по тревоге, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаЛНР
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