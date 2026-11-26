Она подчеркнула, что недостаточно хорошо петь и ждать, когда тебя обнаружат. Нужно понимать, куда идти, кому предлагать материал и как выстраивать коммуникацию с индустрией. Без профильного специалиста сориентироваться в этом пространстве очень сложно.



На примере Димы Билана эксперт объяснила, как устроен процесс. Артист уже был талантлив, но публика его почти не знала. Коновалова занималась продвижением певца на старте карьеры, когда в его судьбе появился продюсер Юрий Айзеншпис. После ухода последнего исполнитель оказался под крылом Яны Рудковской.



К работе подключались профессиональные команды, пиарщики и продюсеры.



По мнению эксперта, за большими карьерами стоит сочетание таланта, сильного продюсерского видения, грамотного PR и системной работы. Важно и соответствие музыки времени. Известность начинается не только с песен, но и с личности. История исполнителя, характер и взгляды могут стать дополнительными точками притяжения. Поэтому важно формировать узнаваемость самого исполнителя через интервью, подкасты, публикации в СМИ и коллаборации, уточнила Коновалова.



Ранее продюсер Павел Рудченко дал совет молодым артистам.

