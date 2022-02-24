«Уйдет за 100»: России предрекли сохранение высокого курса доллара из-за операции в Донбассе

Финансист также рекомендовал россиянам не продавать валюту и приобрести технику и электронику, так как на эти товары может появиться дефицит.

«Я бы держал. Если нужно что-то срочно купить и на что-то потратить, то можно. Тем более если мы говорим о каких-то товарах, о технике и так далее. Вполне можно воспользоваться текущим курсом и приобрести необходимую технику и электронику. Плюс ко всему, это может вызвать дополнительный дефицит на данные категории товаров. Этим стоит запастись. Цены на продовольствие также активно растут, и они будут продолжать расти и дальше. Продовольствием запастись сложно, но все-таки имеет смысл это сделать», - резюмировал Левченко.

Рубль падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе. Так, 23 февраля доллар превысил 81 рубль впервые с марта 2020 года, когда российские рынки обвалились из-за пандемии. Российская валюта начала особенно резко падать 24 февраля после решения о специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром объявил президент Владимир Путин.

