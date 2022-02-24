«Уйдет за 100»: России предрекли сохранение высокого курса доллара из-за операции в Донбассе
Россия уже не сможет вернуться к прежним значениям по курсу рубля ни при каких условиях, заявил Владимир Левченко.
Из-за введения специальной военной операции России в связи с ситуацией в Донбассе курс доллара в ближайшее время будет составлять минимум 100 рублей, такие значения могут закрепиться надолго, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российские банки на фоне падения курса рубля сильно повысили цены на покупку и продажу иностранной валюты. Так, 24 февраля Сбер стал продавать доллар за 101 рубль, евро — по 115 рублей.
«Думаю, что Центробанк должен выступить с какими-нибудь действиями по поддержке рубля и долгового рынка. Исходя из того, что сказал сегодня президент в своем обращении, скорее всего все это просто так не закончится. Это будет достаточно длительная история. Россия действительно может вырасти до трехзначных показателей по курсу рубля к доллару и там закрепиться», - сказал Левченко.
По его словам, россиянам не следует ждать прежних значений курса доллара. Левченко также отметил, что грядущие санкции усугубят финансовое положение россиян.
«К прежним значениям по курсу рубля, скорее всего, мы не вернемся ни при каких условиях. Надо дождаться, какие будут введены санкции. Совершенно очевидно, что будут введены санкции на финансовый сектор. Это может быть блокировка российских счетов, многие граждане могут от этого пострадать. Еще неизвестно, какое количество валюты будет доступно. Будут также явные ограничения на поставки сырьевых ресурсов», - отметил Левченко.
Финансист также рекомендовал россиянам не продавать валюту и приобрести технику и электронику, так как на эти товары может появиться дефицит.
«Я бы держал. Если нужно что-то срочно купить и на что-то потратить, то можно. Тем более если мы говорим о каких-то товарах, о технике и так далее. Вполне можно воспользоваться текущим курсом и приобрести необходимую технику и электронику. Плюс ко всему, это может вызвать дополнительный дефицит на данные категории товаров. Этим стоит запастись. Цены на продовольствие также активно растут, и они будут продолжать расти и дальше. Продовольствием запастись сложно, но все-таки имеет смысл это сделать», - резюмировал Левченко.
Рубль падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе. Так, 23 февраля доллар превысил 81 рубль впервые с марта 2020 года, когда российские рынки обвалились из-за пандемии. Российская валюта начала особенно резко падать 24 февраля после решения о специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром объявил президент Владимир Путин.
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